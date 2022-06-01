Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı - Haberler

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Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bolu'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Bolu'da bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda farklı dönemlere ait 102 tarihi eser, dedektör ve silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da bir eve düzenlenen tarihi eser operasyonunda farklı dönemlere ait 102 tarihi eser, dedektör ve silahla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde bulunan bir evde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, tarihi eserlerin bulunduğu iddia edilen eve operasyon düzenledi. Ekiplerin evde yaptıkları aramalarda, farklı dönemlere ait üzerlerinde çeşitli figür ve yazıların bulunduğu 75 sikke, 27 obje, define aramada kullanılan büyüteç, define aramada kullanılan demir aparat, define aramada kullanılan metal arama dedektörü, kurusıkı tabanca, 55 kurusıkı tabanca fişeği, 2 av tüfeği ve 21 av fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç. (46) ve İ.D. (46) ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kaçakçılıkla Mücadele Define Silah Bolu 3. Sayfa Haberler

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