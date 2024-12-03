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Bolu'da Takla Atan Otomobildeki İki Kişi Yaralanmadan Kurtuldu

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Bolu'da D-100 Karayolu'nda kontrolden çıkan otomobil takla attı. Sürücü ve yolcunun yara almadan kurtulması sevindirdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri inceleme başlattı.

Bolu'da kontrolden çıkan otomobil takla attı. Tepetaklak olan otomobildeki 2 kişi şans eseri yara almadan kazayı atlattı.

Kaza, D-100 Karayolu'nun Karacaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde A.K. idaresindeki 14 KG 703 plakalı otomobil, 2. Komando Tugay Komutanlığı'nın önünde kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan otomobil, orta refüjde tepetaklak oldu. Sürücü A.K. ve yolcu E.S., kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri şoför ve yolcu yara almadan kurtuldu. Kısa süreliğine trafik tek şeritten kontrollü şekilde sağlanırken aracın kaldırılması sonucu normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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