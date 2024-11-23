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Bolu'da Takla Atan Otomobilde Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Bolu'da yağışlı havanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracının takla atması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

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BOLU - Bolu'da yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil, takla attı. Meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunu Yumrakaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden Aykut Can idaresindeki 81 EF 124 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada hurdaya dönen otomobilde yaralanan sürücü Aykut Can vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi ise vatandaşlar yaptı. Olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Bolu'da Takla Atan Otomobilde Bir Kişi Ağır Yaralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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