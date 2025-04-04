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Bolu'da Soba Yangını: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü

Bolu'da Soba Yangını: 2 Katlı Ahşap Ev Küle Döndü
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle 2 katlı ahşap bir ev yangın çıkararak tamamen kül oldu. Ev sahipleri durumu zamanında fark edip acil servise haber verdi.

Bolu'da soba kaynaklı çıkan yangında 2 katlı ahşap ev küle döndü.

Yangın, sabah saatlerinde Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesi Ilıca köyünde meydana geldi. Ali Özdemir'e ait 2 katlı ahşap evde yanan sobadan sıçrayan kıvılcımlar eşyaları tutuşturdu. Yangın fark eden Ali Özdemir, ailesiyle birlikte evden dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Alevler kısa sürede evi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangın sebebiyle 2 katlı ahşap ev küle döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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