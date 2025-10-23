Bolu'da Silahlı Yaralama Olayında 4 Şüpheli Yakalandı

Bolu'da silahlı yaralama olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli jandarma takibiyle yakalandı. Zanlılarda 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve asayiş timleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda silahlı yaralama olayına karıştığı tespit edilen S.A.Y., R.R.Y., D.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.Y. ve R.R.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. D.Y. ve H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BOLU