Bolu'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan 3 Kişi Yakalandı

Bolu'da silahlı yağma suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin izine rastlandı. Silahlı yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y., M.K. ve M.U., jandarma ekipleri tarafından saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BOLU