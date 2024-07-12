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Bolu'da Silahlı Yağma Suçundan Aranan 3 Kişi Yakalandı

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Bolu'da silahlı yağma suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bolu'da silahlı yağma suçundan aranan ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin izine rastlandı. Silahlı yağma suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.Y., M.K. ve M.U., jandarma ekipleri tarafından saklandıkları adreste kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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