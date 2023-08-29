Bolu'da Silahlı Kavga: 1'i Ağır 3 Kişi Yaralandı

Bolu'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ara sokaktan geçen bir kurye de kurşunların hedefi oldu.

Bolu'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken ara sokaktan geçen bir kurye de kurşunların hedefi oldu.

Olay, Cumhuriyet Caddesi Tekel Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa G. ve Kaan K., daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Ömer Faruk Aytar (28) ve Yunus Emre Aytar (29) kardeşlerle karşılaştı. Taraflar arasında tartışma yaşandı. İsa G. ve Kaan K. yanlarında bulunan silahlarla iki kardeşe defalarca ateş etti.

Olayla alakası olmayan kurye yaralandı

Silahlı saldırıda Yunus Emre Aytar karnından, Ömer Faruk Aytar ise bacağından yaralandı. Olayın yaşandığı esnada sokakta bulunan motorlu kurye Nadir Tunç (50) da kurşunların bacağına gelmesiyle yaralandı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtı.

1'i ağır 3 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ömer Faruk Aytar, Yunus Emre Aytar ve Nadir Tunç ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yunus Emre Aytar'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - BOLU