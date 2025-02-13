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Bolu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, İş Makinesi Şoförü Yangını Söndürdü

Bolu'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı, İş Makinesi Şoförü Yangını Söndürdü
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Bolu'da seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, bir iş makinesi şoförünün ekskavatör ile aracın üzerine toprak atarak yaptığı müdahale ile söndürüldü. Olayda maddi hasar oluşurken, itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Bolu'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, iş makinesi şoförünün ekskavatörle toprak atmasıyla söndürüldü.

Yangın, Alpağut Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün yönetiminde seyreden 14 AAF 996 plakalı otomobilin motor kısmından bilinmeyen nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü hemen aracını yol kenarına park etti. Motor kısmından yükselen alevler bir anda aracın ön kısmını sardı. O sırada bölgede çalışan iş makinesi şoförü, ekskavatör yardımıyla otomobilin üzerine toprak dökerek yangını söndürdü. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobilde soğutma çalışması yaptı. Yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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