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Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Bolu'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Bolu'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, sürücü tarafından yol kenarına park edilerek itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangın söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Mengen-Gökçesu kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü aracını yol kenarına park edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı saran alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında sürücü yara almazken otomobil kullanılamaz hale geldi. - BOLU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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