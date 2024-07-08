Bolu'da Sanayi Yan Yol Kavşağı Kapatıldı

Bolu'da D-100 kara yolunun sanayi mevkiinde bulunan Sanayi Yan Yol Kavşağı, zaman zaman meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kazalara gelen tepkiler üzerine Valilik kararıyla kapatıldı. Sanayi esnafı kavşağın kapatılmasına tepki gösterdi.

Bolu'da İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi'nin girişi olan D-100 kara yolundaki kavşak kapatılıyor. Son olarak 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kavşağın kapatılması gerektiği yönünde gelen tepkiler üzerine harekete geçen Bolu Valiliği çalışma başlattı. Sabah saatlerinde ekipler tarafından yolun kapatılması için çalışma yapıldı. Sanayi esnafı D-100'den girişin kapatılmaması için ayaklandı.

"Yolun kapanması sanayiyi büyük derecede etkileyecek"

Yolun kapatılmaması gerektiğini söyleyen İzzet Baysal Merkez Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Zafer Aydın, "Yolun kapanması sanayiyi büyük derecede etkileyecek. Burada araç yığılmaları olacak. Bazı sürücülerin hız tutkusu yüzünden burada sanayi kavşağı kapatılıyor. Böyle bir şey olmaz. Işıklarda da kazalar oluyor. İlk önce şoförlerimizin eğitilmesi gerekiyor. Eğitimsiz şoförlerin yüzünden yol kapatılıyor" dedi. - BOLU