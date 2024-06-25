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Bolu'da samanlık yangını

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Bolu'nun Sazakkınık köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sonucunda samanlık küle döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Bolu'da samanlık yangını

BOLU - Bolu'da Sazakkınık köyünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıkan samanlık küle döndü.

Yangın, Sazakkınık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut A.'ya ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler samanlığın tamamını sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından alevlerin etrafa sıçraması engellendi. Ekiplerin uzun uğraşları neticesinde alev alev yanan samanlık söndürüldü. Yangın nedeniyle içerisinde yüzlerce samanın bulunduğu samanlık küle döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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