Bolu'da Sahte İçki Operasyonu: 250 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Bolu'da yaklaşan yılbaşı öncesi denetimleri sıklaştıran polis ekipleri, sahte içki yapımında kullanılan 250 litre etil alkol ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde vatandaşların sağlığını ciddi şekilde etkileyerek kalıcı hasarlar ve can kayıplarına yol açan sahte içkiye yönelik şehir genelinde çalışma başlattı. Bu çerçevede ekipler, bir eve baskın düzenledi. Operasyon çerçevesinde evin önünde bulunan kamyonda arandı. Yapılan aramada alkollü içki yapımında kullanılan 50 bidon (250 litre) etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili olarak G.D. (40) ve T.A. (22) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheliler, işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - BOLU