Bolu'da sahte bandrollü içki operasyonu
Bolu'da bir lokantada yapılan aramada, sahte bandrollü 83 şişe içki ele geçirildi. İşletme sahibi gözaltına alındı.
Bolu'da alkol satışı yapılan lokantada, 83 şişe sahte bandrollü içki bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, kaçakçılığın tespiti ve önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Bir lokantada yapılan aramada, sahte bandrollü 83 şişe içki ele geçirildi.
Gözaltına alınan işletme sahibi G.A. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa