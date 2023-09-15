Bolu'da sahte bandrollü içki ele geçirildi

Bolu'da alkollü bir lokantada yapılan denetimde, sahte bandrollü 83 şişe içki bulundu. İçkilerin piyasa değeri 45 bin lira olarak belirlendi.

Bolu'da alkollü lokanta olarak faaliyet gösteren bir iş yerinde, sahte bandrollü 45 bin lira değerinde 83 şişe içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şehir merkezinde alkollü lokantaları denetledi. Denetim çerçevesinde G.A. (55) isimli kişiye ait alkollü lokantada arama yapıldı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 45 bin lira olan sahte bandrollü 83 şişe içki ele geçirildi. Mekan sahibi G.A., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BOLU