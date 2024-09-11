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Bolu'da Sahte Altın Dolandırıcılığı: 4 Kişi Yakalandı

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Bolu'da sahte altınları bozdurarak bir kuyumcuyu 80 bin lira dolandıran 4 kişi tutuklandı. Şanlıurfa'dan gelen şahısların yanlarında getirdikleri sahte altınları bozdurduktan sonra kuyumcudan nakit para alarak kaçtıkları ortaya çıktı.

Bolu'da sahte altınları bozdurarak bir kuyumcuyu 80 bin lira dolandıran şahıslar yakalandı. Şanlıurfa'dan geldikleri tespit edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'dan Bolu'ya gelen F.E., M.B.E., Ö.E. ve İ.H.B. isimli şahıslardan F.E., yanlarında getirdikleri sahte altınları şehir merkezinde bir kuyumcuya giderek bozdurdu. Kuyumcuya sahte altınları veren F.E., 80 bin lira nakit parayı alarak kuyumcudan çıktı. Bir süre sonra altınların sahte olduğunu fark eden kuyumcu, durumu polise bildirdi. Harekete geçen Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden F.E.'nin kimliği tespit edildi. Zanlının peşine düşen ekipler, Anadolu Otoyolu'nda F.E.'nin bulunduğu aracı durdurdu. Ekipler tarafından F.E. ile ortak hareket ettiği tespit edilen M.B.E., Ö.E. ve İ.H.B. de yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise sahte altınlar ve para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şanlıurfa 3-sayfa Güncel Bolu

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