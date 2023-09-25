Bolu'da Sahte Alkol Operasyonu: 165 Litre Sahte Alkol ve Ruhsatsız Tabancalar Ele Geçirildi

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, şüpheli bir evde 165 litre sahte alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 0,5 gram metamfetamin ile birlikte sahte alkol yapımında kullanılan 10 şişe kit ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Bolu'da jandarma ekipleri tarafından şüpheli durumdaki eve yapılan operasyonda 165 litre sahte alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 0,5 gram metamfetamin ile birlikte sahte alkol yapımında kullanılan 10 şişe kit ve 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şehir merkezinde yaptığı çalışmalar sonucunda bir şüpheliyi takibe aldı. Takibe alınan şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Jandarma tarafından evde geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 165 litre sahte alkol, 2 adet ruhsatsız tabanca, 0,5 gram metamfetamin ile birlikte sahte alkol yapımında kullanılan 10 şişe kit ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alınarak hakkında yasal işlem başlatıldı. - BOLU