Bolu'da Ruhsatsız Silah ve Mermi Ele Geçirildi

Bolu'da polis ekipleri tarafından yapılan baskında bir evde ruhsatsız silahlar ve mermiler bulundu. İki şüpheli serbest bırakıldı.

Bolu'da polis ekipleri tarafından şehir merkezinde bir eve yapılan baskında ruhsatsız silahlar ve mermiler ele geçirildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine V.S. (40) ve T.A.'nın (34) kaldığı eve baskın yaptı. Ekipler tarafından evde geniş çaplı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 2 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 5 adet 6.35 mm çapında tabanca fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak V.S. ve T.A. adlı şahıslar şüpheli olarak alınan ifadeleri ve emniyetteki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı. - BOLU