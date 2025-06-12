Bolu'da Restoranda 'Adamına Göre Muamele' İddiası

Bolu'da Restoranda 'Adamına Göre Muamele' İddiası
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Bolu'daki Highway Outlet AVM'de bir müşteri, restoranda çay servisi yapılmadığı gerekçesiyle tepki göstererek ortalığı karıştırdı. Olay, 'adamına göre muamele' yapıldığı iddialarıyla başlamış, kısa süreli bir arbede yaşanmıştır.

Bolu'da bulunan Highway Outlet AVM'de bir kişi, restoranda "adamına göre muamele" yapıldığı gerekçesiyle ortalığı birbirine kattı.

Olay, TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu geçişinde bulunan Highway Outlet AVM'de meydana geldi. İddiaya göre, başında kufi takke bulunan ve restoranda yemek yiyen bir kişi, siparişinin ardından çay istedi. Garsonun müşteriye çay getirmediği ve başka masalara servis yaptığı iddiasıyla vatandaş, kendisine kasıtlı olarak hizmet verilmediğini öne sürdü. Restoranda "adamına göre muamele" yapıldığı gerekçesiyle yemek yiyen vatandaş duruma tepki gösterdi. Yaşanan arbede kısa süreli paniğe neden oldu. Güçlükle yatıştırılan vatandaşa işletme tarafından "Yoğunluktan dolayı çay ve kahve ikramımız yoktur, bu yüzden servis etmedik" denildiği öğrenildi. Güçlükle sinirleri yatışan vatandaş AVM'den bir süre sonra ayrıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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