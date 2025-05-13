PKK'nın kararı sonrası Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo

Abdullah Öcalan'ın durumu ne olacak? İşte gündemdeki 3 senaryo
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

Bolu'da Rampa Yukarı Çıkarken Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi

Bolu'da Rampa Yukarı Çıkarken Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak devrilen otomobilin sürücüsü hafif yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri müdahalede bulundu ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yan yatan otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Borazanlar Mahallesi D-100 Karayolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ebru Y. yönetimindeki 06 BOC 089 plakalı otomobil, rampa yukarı çıkarken kontrolden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarparak devrildi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralı sürücü ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansta ilk müdahalesi yapılan sürücü Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hasar gören otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zelenski, İstanbul'da yalnızca Putin ile görüşecek

Dünyanın gözü bu zirvede! Zelenski, İstanbul'a gelmeden resti çekti
Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler

Özgür Özel'den Devlet Bahçeli için ağır sözler
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu

4 yıl dağ kadrosunda kalan eski PKK'lıdan süreç yorumu
Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı

Ağaca asılı halde cesedi bulunan genç kadının en yakını tutuklandı
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.