Prizde unutulan saç kurutma makinesi yangın çıkarttı, ekipler harekete geçti

Bolu'da prizde unutulan saç kurutma makinesinden çıkan yangın, çevredeki iki işçinin dikkati sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, İhsaniye Mahallesi Ada Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yatak odasında prizde unutulan saç kurutma makinesi henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Apartmanın yan tarafındaki depoda çalışan iki işçi, evin içerisine girerek yangına müdahale etti. İşçilerin ilk müdahalesinin ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını tamamen kontrol altına alarak daire içerisinde biriken yoğun dumanı, duman tahliye fanı ile dışarı çıkardı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

