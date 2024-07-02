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Bolu'da Polis Kovalamacası Sonucu Uyuşturucu Operasyonu

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Bolu'da polisten kaçan şahsın kullandığı otomobil duvara çarpıp kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden kaçmaya çalışan şahıslar kıskıvrak yakalanırken şahısların kaçtığı esnada evin bahçesine attıkları 85,56 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu'da polisten kaçan şahsın kullandığı otomobil duvara çarpıp kaza yaptı. Kaza yapan otomobilden kaçmaya çalışan şahıslar kıskıvrak yakalanırken şahısların kaçtığı esnada evin bahçesine attıkları 85,56 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Ankara istikameti üzerinde, durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurmak istedi.

Otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Otoyolda araçların arasından makas atarak şehir merkezine doğru kaçmaya devam eden şüpheli araç, yaşanan kovalamaca sonunda durmaları yönünde defalarca ikazda bulunulmasına rağmen durmayarak Çivril Mahallesinde bir evin duvarına çarparak durdu.

Otomobilin içinde bulunan şahıslar yaya halde kaçmaya çalıştığı sırada polis ekiplerince etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Şahısların kaçmaya çalıştığı esnada, duvarına çarptıkları evin bahçesine bir cisim attıklarının görülmesi üzerine bahçe kontrol edildiğinde, şeffaf poşete sarılı halde 85,56 gr ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili A.Ü. ve M.Ç. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan şahıslar çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçe Bolu Polis 3.Sayfa Güncel Haberler

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