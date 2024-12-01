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Bolu'da Plakasız Tofaş'a Cezai İşlem

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Bolu'da plakasız ve sigortasız bir Fiat Tofaş marka otomobil, polis ekipleri tarafından durdurularak bağlandı. Sürücüsüne toplamda 23 bin 443 lira ceza kesildi.

Bolu'da plakasız, sigortasız ve abart egzozlu Fiat Tofaş marka otomobil polis ekipleri tarafından bağlandı. Otomobil sürücüsüne toplamda 23 bin 443 lira ceza kesildi.

Bolu'da İzzet Baysal Sanayi Sitesi'nin girişinde polis ekiplerinin devriye attığı esnada Fiat Tofaş marka bir otomobil, ekipler tarafından durduruldu. Yapılan denetleme sonucunda otomobilin sigortasız ve abart egzozlu olduğu da fark edildi. Sürücüsünün de ehliyeti olmadığı otomobil, oto kurtarıcı ile Yediemin Otopark'ına götürüldü. Sürücüye toplamda 23 bin 443 lira cezai işlem uygulandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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