Bolu'da plakasız motosikletli gencin tehlikeli hareketleri kameraya yansıdı
Bolu'da D-100 Karayolu'nda plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, D-100 Karayolu Dağkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden otomobilin içerisindeki yolcular, aynı istikamette giden motosikletli gencin tehlikeli hareketlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları kayda aldı. Plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak seyir halinde olan genç adeta kazaya davetiye çıkardı.
Bolu'da D-100 Karayolu'nda plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatan gencin tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, D-100 Karayolu Dağkent Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyreden otomobilin içerisindeki yolcular, aynı istikamette giden motosikletli gencin tehlikeli hareketlerini görünce şaşkınlıklarını gizleyemeyerek o anları kayda aldı. Plakasız motosikletin üzerine yüzüstü yatarak seyir halinde olan genç adeta kazaya davetiye çıkardı. - BOLU