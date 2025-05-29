Bolu'da plakası çalınan araç Sakarya'da bulundu

Bolu'da plakası çalınan araç Sakarya'da bulundu
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Bolu'da bir araçtan plaka çalan bir kadın ve erkek şüpheli, çaldıkları plakayı başka bir araca takarak Bolu'dan kaçmaya çalışırken Sakarya'da yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Çaldıkları plakayı başka araca takıp kaçtılar, Sakarya'da yakalandılar

BOLU - Bolu'da sabaha karşı bir araçtan plaka çalan ve aynı gece çaldıkları başka bir araca bu plakayı takarak şehirden ayrılan biri kadın iki şüpheli, Sakarya'da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar Bolu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Borazanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.D. isimli erkek şahıs ile N.D. isimli kadın, sabaha karşı park halindeki bir araçtan plakayı sökerek çaldı. Ardından yine aynı mahallede bulunan başka bir aracı çalan şüpheliler, çaldıkları plakayı bu araca takarak Bolu'dan ayrıldı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda aracın Sakarya iline gittiğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla çalıntı araç Sakarya'da ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. ve N.D. Bolu'ya getirilerek emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan araç ise işlemlerin ardından sahibine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa
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