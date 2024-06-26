Bolu'da Patates Dolu Plastik Kasada Bulunan Yılan Kurtarıldı
Bolu'da bir apartmanın önünde patates dolu plastik kasada bulunan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.
Bolu'da apartmanın önünde patates dolu plastik kasaya giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, İzzet Baysal Mahallesi Cemal Türkan Sokak'taki apartmanın girişinde yılan görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Bina önündeki patates dolu plastik kasada duran yılan, itfaiye erleri müdahale etmek istediği sırada bulunduğu yerden çıktı. Ekiplerden kaçan yılan, aparat yardımıyla kurtarıldı.
Yaklaşık 1,5 metrelik yılan doğaya salındı. - BOLU