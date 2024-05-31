Bolu'da Parmağına Sıkışan Yüzük İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

Bolu'da parmağına yüzük sıkışan kadın hastaneye başvurdu. Doktorların çıkartamadığı yüzüğü itfaiye ekipleri spiral ile keserek çıkarttı.

Edinilen bilgiye göre, G.K. isimli vatandaş, yüzüğün parmağına sıkışmasıyla hastaneye başvurdu. Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne gelen G.K'nın parmağı doktorlar tarafından kontrol edildi. Hastanede yapılan müdahale ile yüzük çıkarılamayınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine hastaneye gelen itfaiye ekipleri, demir kaşık ve spiral makinesi yardımıyla yüzüğü çıkardı. - BOLU