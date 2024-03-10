Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Aktaş Mahallesi'nde Taşhancılar Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 23 P 2109 plakalı otomobil motor kısmından alev aldı. Otomobilden duman çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını söndürdü. Ekipler tarafından araçta soğutma işlemi yapıldı. Otomobilin motor kısmında maddi hasar meydana geldi. - BOLU