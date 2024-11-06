Bolu'da Park Halindeki Otomobil Kurşunlandı

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde park halindeki otomobil kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından kurşunlandı. Ekipler yaptığı incelemede 13 mermi izi tespit etti.

Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesine bağlı Taşlık köyünde park halindeki 14 AK 561 plakalı otomobil, kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından silahla kurşun yağmuruna tutuldu. Otomobilin sahibi A.K, aracının kurşunlandığını görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilde 13 mermi izi tespit etti. Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aracı kurşunlayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - BOLU