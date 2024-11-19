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Bolu'da Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

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Bolu'da park halindeki bir otomobil, elektrik arızası sonucu motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bolu'da park halindeki bir otomobil, motor kısmından alev alarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Sağlık Mahallesi Cefakar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. isimli vatandaş, elektrik arızası bulunan 54 ADK 887 plakalı otomobilini sanayiye götürmek istedi. Park halindeki aracının marşına basan R.K., motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark etti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Motor kısmında elektrik kaynaklı çıkan yangın otomobilin ön kısmını tamamen sardı. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobil, kısa süre içerisinde söndürüldü. Motor kısmı tamamen yanan otomobil, kullanılamaz hale geldi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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