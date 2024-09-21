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Bolu'da Park Halindeki Araçta Teknik Arıza Nedeniyle Yangın Çıktı

Bolu'da Park Halindeki Araçta Teknik Arıza Nedeniyle Yangın Çıktı
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Bolu'da bir otomobilin motor kısmından yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangın tüpleriyle yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve teknik arızanın yangına neden olduğu belirlendi.

Bolu'da park halindeki bir otomobilden teknik arıza nedeniyle dumanlar yükseldi. Çıkan yangını vatandaşlar yangın tüpleriyle söndürdü.

Olay, Alpağut Mahallesi 228. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 EE 003 plakalı otomobil, park edilince motor kısmından dumanlar yükseldi. Araçtan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaş çevredekilerin yardımıyla aracın motor kısmına yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçta gerekli kontroller yapıldı. Motor kısmından yükselen dumanların teknik bir arıza sebebiyle çıktığı öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil Güvenlik Olaylar İtfaiye 3-sayfa Yaşam bolu

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