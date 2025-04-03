Bolu'da Özel Hastanede Yangın Panic Yarattı

Bolu'da bir özel hastanenin en alt katında bulunan kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hastanede bulunan vatandaşlar, yaşanan panik ortamında tahliye edildi.

Yangın, Tabaklar mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan Özel Fatma Hatun Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hastanenin bodrum katındaki kesintisiz güç kaynağı (UPS) odasında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden hastane görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis, AFAD ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kısa süre içerisinde söndürüldü. Yangın esnasında hastanede bulunan vatandaşlar büyük paniğe kapılırken, hastaneden dışarıya tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, yangın çıkan odada soğutma ve duman tahliyesi çalışması gerçekleştirdi. Yangın sebebiyle etkilenen ya da yaralanan olmazken güç kaynağı odasında hasar meydana geldi. - BOLU