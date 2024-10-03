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Bolu'da Otoyolda Sis Sebebiyle Tır Cip'e Çarptı: 3 Yaralı

Bolu'da Otoyolda Sis Sebebiyle Tır Cip'e Çarptı: 3 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde meydana gelen kazada, sis nedeniyle emniyet şeridindeki cipin fark edilmemesi sonucu tır, cipi metrelerce sürükledi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde sis sebebiyle emniyet şeridindeki cipi fark edemeyen tır, metrelerce cipi sürükledi. Kazada lüks cip hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Batı Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 68 HK 414 plakalı Range Rover marka cip arıza yaptı. Arıza yapan aracın sürücüsü, cipi emniyet şeridine park etti. Aynı istikamette seyreden Cengiz K. idaresindeki 28 ACF 935 plakalı tır, sis sebebiyle görüş mesafesinin azaldığı yolda emniyet şeridindeki cipi fark edemedi. Tırın çarptığı cip, metrelerce sürüklendi. Adeta hurdaya dönen cip içerisindeki 3 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Anadolu Otoyolu Politika 3-sayfa trafik Kaza bolu

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