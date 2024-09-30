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Bolu'da Otoyolda Kaza: 1 Yaralı

Bolu'da Otoyolda Kaza: 1 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinde ciple çarpışan otomobil Bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde dinlenme tesisinde ciple çarpışan otomobil bariyerlere çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Dörtdivan ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyreden 26 ABH 929 plakalı cip ile 34 KRR 394 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası savrulan 34 KRR 394 plakalı otomobil yoldan çıkarak dinlenme tesisi girişindeki bariyerlere çarparak takla attı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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