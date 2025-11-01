Haberler

Bolu'da Otoyolda Feci Kaza: Kamyon Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Bolu'da TEM Otoyolu'nda arıza yapan tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Oruç Sezgin, kaza sonucunda hayatını kaybetti. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve trafik aksadı.

Bolu'da geçtiğimiz gece TEM Otoyolu'nda arıza yapan tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, geçtiğimiz gece saat 01.38 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde Gerede ilçesi Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Hüseyin İnce (46) yönetimindeki 31 PAN 56 plakalı tır, arıza yapması sonucu yolun orta şeridinde durdu. Bu sırada aynı istikamette seyreden Oruç Sezgin (58) idaresindeki 68 EC 508 plakalı kamyon, duramayarak arızalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü Oruç Sezgin olay yerinde yaşamını yitirdi. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre tek şeritten sağlandı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
