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Bolu'da Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı

Bolu'da Otomobiller Çarpıştı: 6 Yaralı
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Bolu'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada bir otomobil takla atarak tarlaya düştü ve bölgeye acil ekipler sevk edildi.

Köy yolunda feci kaza... İki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

BOLU - Bolu'da köy yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Bir otomobilin takla attığı kazada, otomobillerde büyük hasar meydana geldi.

Kaza, Çavdurt Bölgesi'nde Tarakçı köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinde seyreden S.Ö. idaresindeki 34 BB 9512 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İ.A. yönetimindeki 34 CIG 934 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CIG 934 plakalı otomobil yol kenarındaki tarlada uçarak tepetaklak oldu. Meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 kişiden 5'i hastaneye kaldırılırken 1 kişinin ise ayakta tedavisi yapıldı. Kaza nedeniyle bölgede yol trafiğe kapatıldı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES ÖZKAN - 3.Sayfa

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