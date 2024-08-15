Bolu'da otomobilin süt taşıma aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı
Bolu'da meydana gelen kazada, otomobilin süt taşıma aracına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bolu'da otomobilin süt taşıma aracına çarpması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Mudurnu-Bolu yolu Abant Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu istikametinde seyreden İsmail G. yönetimindeki 14 BU 702 plakalı otomobil, aynı istikamette giden Enes C. idaresindeki 14 LG 544 plakalı süt taşıyan kamyonete arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Şükriye G. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı Şükriye G., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU
İnceleme 3-sayfa bolu Acil Durum Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler
Sıcak Gelişme:
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti