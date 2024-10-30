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Bolu'da Otomobilin Kontrolden Çıkmasıyla Kaza: 2 Yaralı

Bolu'da Otomobilin Kontrolden Çıkmasıyla Kaza: 2 Yaralı
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Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde meydana gelen kazada, direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil ağaçlık alana uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil, ağaçlık alana uçtu. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde Ayıkaya mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden R.K. yönetimindeki 02 KL 710 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Kontrolden çıkarak ağaçlık alana uçan otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada otomobilde yolcu konumunda bulunan 2 kişi yaralanırken iki kişi ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Vinç yardımıyla ormanlık alana uçan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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