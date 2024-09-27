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Bolu'da otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı

Bolu'da otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü yaralandı
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Bolu'da meydana gelen trafik kazasında kontrolünü kaybeden otomobil, yol kenarındaki taş duvara çarptı. Sürücü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da otomobilin duvara çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Mudurnu-Bolu karayolunda meydana gelen kazada, Nevzat A. yönetimindeki 34 UB 3950 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nevzat A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada otomobil hurdaya döndü. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa trafik Hukuk bolu

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