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Bolu'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı

Bolu'da Otomobilin Çarptığı 14 Yaşındaki Çocuk Ağır Yaralandı
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Bolu'da D-100 kara yoluna aniden atlayan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk M.A., otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Bolu'da D-100 kara yoluna aniden atlayan 14 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Otomobilin çarptığı çocuk yolda savrularak ağır yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çakmaklar Caddesi üzerinde oyun oynayan yabancı uyruklu M.A.(14), bir anda ağaçların arasında yola fırladı. Bu sırada D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde seyreden O.Y. yönetimindeki 22 ADD 717 plakalı otomobil, M.A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk, yolda savrularak ağır yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan M.A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise sürücü O.Y., gözaltına aldı.

Kazada otomobil içerisinde bulunan yolcu, şoförün yanında bulunan M.Ç.Y'nin de yaralandığını söyleyerek, "Otomobilin camının patlaması sonucu yaralandı. Yüzünü yıkadık ama hala gözüm yanıyor dedi. Araç içerisinde dört kişiydik diğerlerine bir şey olmadı" dedi.

Kazayla ilgili ekipler inceleme başlattı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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