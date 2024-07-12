Bolu'da Otomobil ve Tır Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'da otomobille tırın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu-Nallıhan karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nallıhan istikametinde seyreden S.B. idaresindeki 7 ALA 57 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.K. yönetimindeki 34 ZB 1858 plakalı tırla çarpıştı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU