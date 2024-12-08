Üye Girişi
Haberler
Beşar Esad ve ailesi Moskova'da! Rusya sığınma hakkı teklif etti

Beşar Esad'ın kaçtığı ülke belli oldu! Sığınma hakkı verdiler

 İsrail'den Şam'a hava saldırısı: Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye

"Bundan sonra ana savaş cephemiz Suriye"

 Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi

Suriye'de köşeye sıkışan Rusya, Türkiye'den yardım istedi
Suriye'de kaybeden sadece Esad değil! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Kaybeden sadece Esad olmadı! Arap aşiretlerin yaşadığı bölgede dikkat çeken görüntü

Bolu'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 5 Yaralı

Bolu'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 5 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu-Mudurnu yolunda meydana gelen kazada bir cip ve otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu 1'i bebek 5 kişi yaralandı ve araçlar hurdaya döndü. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bolu- Mudurnu yolunda otomobil ve cipin çarpışması sonucunda 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada takla atan cip ve tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Bolu-Mudurnu yolunda Ferüz köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. yönetimindeki 41 ALY 360 plakalı Jeep marka cip ile Mustafa E. idaresindeki 14 ABG 451 plakalı Citröen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçarken, cip defalarca takla attı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ALTIN KELEBEK ÖDÜL TÖRENİ İZLE! Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni canlı izleme linki var mı? SÜPER LOTO SONUÇLARI 8 Aralık 2024 Pazar Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ekranı! 9 Aralık Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Altın Kelebek Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta? Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni hangi kanalda? SİVASSPOR GALATASARAY maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Galatasaray maçı geniş özeti! Golleri kim attı? Bein Sports CANLI izle! Bein Sports 1-2-3 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Eyüpspor-Samsunspor maçı kaç kaç bitti? Eyüpspor Samsunspor geniş maç özeti! KAYSERİSPOR ALANYASPOR MAÇI CANLI HD İZLE | Kayserispor Alanyaspor maçı şifresiz izleme linki! SİVASSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Sivasspor Galatasaray maçı şifresiz, HD izleme linki Instagram çöktü mü? 8 Aralık Instagram'a neden girilmiyor? Yarın okullar tatil mi? 9 Aralık Pazartesi okullar tatil edilecek mi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.