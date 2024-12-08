Bolu'da Otomobil ve Cip Çarpıştı: 5 Yaralı

Bolu- Mudurnu yolunda otomobil ve cipin çarpışması sonucunda 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazada takla atan cip ve tarlaya uçan otomobil hurdaya döndü.

Kaza, Bolu-Mudurnu yolunda Ferüz köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. yönetimindeki 41 ALY 360 plakalı Jeep marka cip ile Mustafa E. idaresindeki 14 ABG 451 plakalı Citröen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçarken, cip defalarca takla attı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kazada 1'i bebek 5 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan vatandaşlar, ambulanslarla şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU