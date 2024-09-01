Bolu'da otomobil takla attı: 3 kişi yaralandı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobilin takla atması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi nöbetten çıkan 112 ekipleri yaptı.

Kaza, Mudurnu-Bolu karayolu Tepe Karakolu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Ö. idaresindeki 14 AE 582 plakalı otomobil yolun ıslak olması sebebiyle kayarak takla attı. Kazanın ardından sürücü Mustafa Ö., yolcular Fatma Ö. ile Ali G. yaralandı. Gece nöbetinden çıkarak kazayı gören 112 ekipleri, yaralıların yardımına koşarak ilk müdahalelerini yaptı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU