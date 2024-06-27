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Bolu'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarına savruldu, kazada 2 kişi yaralandı. Kaza sonucunda araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atarak yol kenarına savruldu, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mudurnu ilçesi Tepe Karakolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 14 LF 868 plakalı otomobil, takla atarak yol kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Gürbüz Ali Çelen ile eşi Hatice Çelen'i ilk müdahalelerinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırdı.

Meydana gelen kaza sebebiyle araçta hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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