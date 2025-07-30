Bolu'da otomobil sulama kanalına uçtu
Bolu'da gece saatlerinde sulama kanalına uçan otomobil, sabah saatlerinde çekici yardımıyla kurtarıldı. Sürücü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı.
Bolu'da gece saatlerinde sulama kanalına uçan otomobil, sabah saatlerinde bulunduğu yerden çekici yardımıyla kurtarıldı.
Kaza, gece saatlerinde Sandallar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 14 ABG 061 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak sulama kanalına uçtu. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, otomobili kanal içerisinde bıraktı.
Kanal içerinde kalan araç, sabah saatlerinde vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı. - BOLU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa