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Bolu'da Otomobil Kazası: İki Yaralı

Bolu'da Otomobil Kazası: İki Yaralı
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Bolu'da meydana gelen otomobil kazasında, iki araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolu'da iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada, 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Kaza, Yukarısoku Mahallesi Karadere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karadere Caddesi üzerinden merkez istikamete seyreden Mustafa Y. yönetimindeki 07 CLV 39 plakalı otomobil ile İğnesi Caddesi üzerinden, Karadere Caddesi birleşimine çıkmak isteyen İsmail S. İdaresindeki 14 AU 220 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İsmail S. ve aynı araçta bulunan yolcu konumundaki vatandaş araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından yaralı sürücü ve yolcu sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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