Bolu'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 2 Yaralı

Bolu'da Beşkavaklar Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan minibüs devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Beşkavaklar Mahallesi'nde Horasan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan Horasan Sokak'a girmek isteyen Semih N. idaresindeki 14 ABD 004 plakalı otomobil ile Horasan Sokakta seyreden Muharrem S. yönetimindeki 06 BYD 314 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fiat Ducato marka minibüs devrildi. Meydana gelen kazada sürücüler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Muharrem S. ve Semih N. ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU