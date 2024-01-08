Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da D-100 karayolunda otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Ahmet A. yönetimindeki 06 MCD 33 plakalı otomobil ile karşıya geçmek isteyen Özge Ö. idaresindeki 14 DV 800 plakalı cip çarpıştı. Kaza sonrası otomobil refüje uçtu. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince şehirdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU