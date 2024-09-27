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Bolu'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı

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Bolu'da kontrolden çıkan bir otomobil, taş duvara çarparak kaza yaptı. Sürücü Nevzat A. hastaneye kaldırıldı.

Otomobil duvara çarptı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin taş duvara çarpması neticesinde meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Mudurnu- Bolu kara yolunda meydana gelen kazada, Nevzat A. yönetimindeki 34 UB 3950 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan taş duvara çarptı. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Nevzat A., Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taş duvara çarpan otomobil ise adeta hurdaya döndü.

Bolu'da Otomobil Duvara Çarptı: 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İLHAMİ ÇETİN - 3.Sayfa

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