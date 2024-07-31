Bolu'da otomobil ağaçlık alana uçtu, sürücü yaralandı

Bolu'nun Göynük ilçesinde yoldan çıkarak ağaçlık alana uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Göynük ilçesi Bölücekova köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyreden İsmail B. (76) idaresindeki 14 AD 656 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil, ağaçlık alana uçtu. Çevredeki vatandaşlar tarafından fark edilen kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - BOLU