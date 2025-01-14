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Bolu'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu

Bolu'da Otomobil Ağaçla Çarpıştı: Maddi Hasar Oluştu
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Bolu'da, yola aniden çıkan bir köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, ağaca çarparak maddi hasar aldı. Sürücü yara almadan kurtulurken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bolu'da önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil, ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilin ön kısmında maddi hasar oluştu.

Kaza, Aktaş mahallesi Öney sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Öney Sokak üzerinden Süreyya Sokak istikametine seyir halinde olan F.T. idaresindeki 14 ABF 035 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Yoldan çıkan araç, yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Araç sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Çevredeki vatandaşlar tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kazanın meydana geldiği yolda polis ekipleri bir süre kontrollü bir şekilde ulaşım sağladı. Çekici yardımıyla otomobil yoldan kaldırılırken, araç da maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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